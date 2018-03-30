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مدير أمن الغربية يتفقد خدمات تأمين قسم ثان طنطا والمسجد الأحمدى.. صور

الجمعة، 30 مارس 2018 06:42 م
مدير أمن الغربية يتفقد خدمات تأمين قسم ثان طنطا والمسجد الأحمدى.. صور مدير أمن الغربية يتفقد خدمات تأمين قسم ثان طنطا والمسجد الأحمدى





الغربية - مصطفى عادل
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تفقد اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، يرافقه اللواء زكريا عباس نائب مدير الأمن، واللواء أيمن لقية مدير المباحث الجنائية، خدمات تأمين قسم ثان طنطا ومسجد العارف بالله سيدى أحمد البدوى.

 

وشدد خلال جولته على تكثيّف إجراءات تأمين المساجد والأضرحة، وتكثيف الإجراءات الأمنية للتصدى لأى أعمال إرهابية أو إجرامية، فى محيط المساجد والكنائس والمؤسسات والمصالح الحكومية الحيوية والمراكز الشرطية، وتسيير دوريات متواصلة فى الشوارع، وتكثيف الأكمنة على الطرق الرئيسية والفرعية.

 

كما شدد على تشغيل البوابات الالكترونية وكاميرات المراقبة على مداخل ومخارج المسجد على مدار 24 ساعة، وسط انتشار مكثف لرجال المرور حيث قاموا بمنع توقف أى سيارات فى محيط دور العبادة.

 

وأكد على استنفار كافة خطط تأمين المنشآت الشرطية والمنشات الهامة، ودقة فحص كافة المترددين على المواقع الشرطية ودور العبادة،وملاحظة المارة وحظر ترك أية سيارات أو مركبات بجوار أو أمام المواقع الشرطية ودور العبادة.

 

كما تم توجيه الضباط والقوات بملاحظة الحالة وتوسيع دائرة الاشتباه السياسى والجنائى وإجراء الاستيقاف القانونى وضبط كل ما من شأنه الإخلال بالأمن.

مدير أمن الغربية يتفقد خدمات تأمين قسم ثان طنطا والمسجد الأحمدى (1)
 

 

مدير أمن الغربية يتفقد خدمات تأمين قسم ثان طنطا والمسجد الأحمدى (2)

 

مدير أمن الغربية يتفقد خدمات تأمين قسم ثان طنطا والمسجد الأحمدى (3)

 

مدير أمن الغربية يتفقد خدمات تأمين قسم ثان طنطا والمسجد الأحمدى (4)
 

 

مدير أمن الغربية يتفقد خدمات تأمين قسم ثان طنطا والمسجد الأحمدى (5)
 

 

مدير أمن الغربية يتفقد خدمات تأمين قسم ثان طنطا والمسجد الأحمدى (6)
 

 

مدير أمن الغربية يتفقد خدمات تأمين قسم ثان طنطا والمسجد الأحمدى (7)
 

 

مدير أمن الغربية يتفقد خدمات تأمين قسم ثان طنطا والمسجد الأحمدى (8)
 

 

مدير أمن الغربية يتفقد خدمات تأمين قسم ثان طنطا والمسجد الأحمدى (9)
 

 

مدير أمن الغربية يتفقد خدمات تأمين قسم ثان طنطا والمسجد الأحمدى (10)
 

 

مدير أمن الغربية يتفقد خدمات تأمين قسم ثان طنطا والمسجد الأحمدى (11)
 

 

مدير أمن الغربية يتفقد خدمات تأمين قسم ثان طنطا والمسجد الأحمدى (12)
 

 

مدير أمن الغربية يتفقد خدمات تأمين قسم ثان طنطا والمسجد الأحمدى (13)

 

مدير أمن الغربية يتفقد خدمات تأمين قسم ثان طنطا والمسجد الأحمدى (14)
 

 


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