محافظ كفر الشيخ : الأهالى تحدوا الطقس وأهل الشر والمعادين لمصر

محافظ كفر الشيخ : الأهالى تحدوا الطقس وأهل الشر والمعادين لمصرالجمعة، 30 مارس 2018 07:06 ص
اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ
كفر الشيخ – محمد سليمان
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قال اللواء السيد نصر ، محافظ كفر الشيخ ، إنه يشكر كل أهالى محافظة كفر الشيخ لتحديهم لظروف الطقس، وأدوا أداءً مشرفاً فى الانتخابات الرئاسية التى انتهت أمس. مؤكداً أن الأهالى ضربوا أروع الأمثلة فى الوطنية بمختلف أعمارهم السنية من شباب وفتيات وكبار سن، وعظيمات كفر الشيح وعزفوا سيمفونية عمل رائعة.
وأضاف محافظ كفر الشيخ، لـ"اليوم السابع"، أن، أهل الشر وأصحاب العداوات لمصر الذين قاطعوا المشاركة في العملية الانتخابية ، هم الخاسرون، مؤكداً أن أهالينا بكفر الشيخ ساهموا وشاركوا بشرف ووطنية فى العملية الانتخابية ، وأنه كان مهموماً بمشاركة الأهالى فى الانتخابات الرئاسية ،ويكن كل الحب والتقدير لكل الشعب المصرى، سواء من أدولوا باصواتهم فى الانتخابات الرئاسية أوالذين لم يتمكنوا من النزول والمشاركة لأسباب قهرية أو ظروف مرضية أو أمور طارئة، أما أهل الشر والمعادين لمصر قهرهم الوطنيون الأوفياء لوطنهم .
يذكر أن المؤشرات الأولية لجميع اللجان العامة بمحافظة كفر الشيخ، وعددها 14 لجنة عامة، عن حصول المرشح عبد الفتاح السيسى على 910 آلاف و810 صوتاً، وحصل المرشح موسى مصطفى موسى على 23 ألفا و673 صوتاً.
وتبلغ عدد الأصوات الانتخابية على مستوى محافظة كفرالشيخ 2 مليون و120 ألفا و243 صوتا انتخابيا، حضر منهم 967 ألفا و343 ناخباً وناخبة ،وبلغت الأصوات الصحيحة على مستوى المحافظة934 ألفا و483 صوتاً والأصوات الباطلة 34 ألفا و951 صوتاً بنسبة 45.7%.
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