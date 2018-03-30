لبنان يقر موازنة العام 2018 مستبقاً مؤتمر دعم دولى

لبنان يقر موازنة العام 2018 مستبقاً مؤتمر دعم دولىالجمعة، 30 مارس 2018 01:33 م
الرئيس اللبنانى ميشال عون
بيروت (أ ف ب)
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أقر لبنان على عجل ليل الخميس الجمعة، موازنة العام 2018، مع عجز يقدر بـ4,8 مليار دولار، مستبقاً بذلك موعد انعقاد مؤتمر دعم دولى تنظمه باريس الأسبوع المقبل، فى محاولة لانعاش الوضع الاقتصادى والمالى المتدهور.
وجاءت الموازنة الحالية أكثر تقشفاً وإن بشكل بسيط مقارنة مع موازنة العام الماضى التى توقعت عجزاً بقيمة 5 مليارات دولار، وهو ما شكل رقماً قياسياً.
وبلغت قيمة العجز فى المسودة الأولى لمشروع الموازنة الحالية عند اقتراحه من الحكومة 6,7 مليار دولار، قبل أن تخفضه وتحيله إلى البرلمان بالصيغة التى تم اقرارها.
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