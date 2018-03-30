قافلة طبية تضم 8 تخصصات تزور قرية البغدادى بالأقصر السبت







الأقصر – أحمد مرعى

تشهد محافظة الأقصر، السبت المقبل، إنطلاق قافلة طبية بالوحدة الصحية بقرية البغدادى بمركز ومدينة البياضية على مدار يومين، وذلك حسبما قال الدكتور السيد أحمد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بمحافظة الأقصر، ومن المقرر أن يشارك فى القافلة نخبة من أطباء التخصصات المختلفة من كافة مستشفيات محافظة الأقصر.

وأضاف وكيل صحة الأقصر لـ"اليوم السابع"، أن القافلة ستتضمن 8 تخصصات وهى العظام والجلدية والأنف والأذن والباطنة والنساء والتوليد والأطفال والجراحة العامة و الرمد وسيتم توقيع الكشف و إجراء التحاليل اللازمة على كافة الحالات و صرف العلاج مجاناً وسيتم تجهيز التقارير الطبية للحالات المحتاجة للعلاج على نفقة الدولة وتحويل المرضى للمستشفيات فى حالة احتياجها لإجراء عمليات جراحية.