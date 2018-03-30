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الجمعة، 30 مارس 2018 06:24 م
خالد صلاح
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عودة 150 عائلة نازحة لمناطقها فى قضاء الحويجة جنوب غربى كركوك العراقية

الجمعة، 30 مارس 2018 04:44 م
عودة 150 عائلة نازحة لمناطقها فى قضاء الحويجة جنوب غربى كركوك العراقية نازحين - أرشيفية





(أ ش أ)
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أعلن محافظ كركوك العراقية راكان الجبوري، اليوم الجمعة، عودة 150 عائلة نازحة إلى مناطقها فى قضاء الحويجة جنوب غربى المحافظة، مؤكدا مضى حكومة كركوك المحلية بتنفيذ خطة إعادة الاستقرار للمناطق المحررة.

وقال الجبورى، بحسب قناة (السومرية نيوز): "أشرفنا اليوم على عودة 150 عائلة من مخيمى (ليلان) بشكل طوعى وسنعمل على إعادة عائلات أخرى"، مؤكدا أن استمارات النازحين الراغبين بالعودة سيتم التدقيق فيها من قبل الجهات الأمنية ومن قبل لجان محلية شكلت فى قضاء الحويجة ونواحى الزاب والرياض والعباسى والرشاد.

وأضاف الجبورى: "أننا ماضون بتنفيذ خطة إعادة الاستقرار للمناطق المحررة التى وضعتها الحكومة الاتحادية عبر تنفيذ 292 مشروعا فى مجال تأهيل وصيانة مشروعات المياه والكهرباء والطرق إلى جانب الجهود الكبيرة لصندوق إعادة إعمار المناطق المحررة والمشاريع والأنشطة التى تنفذها المنظمات الدولية".

 


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