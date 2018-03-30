عضو المجلس القومى للمرأة بأسوان: السيدة الأسوانية كان لها الدور الأبرز فى الإنتخابات الرئاسية







أسوان : عبدالله صلاح

قالت الدكتورة فردوس محمود السامدوني عضو المجلس القومى للمرأة و امينة المرأة فى الحملة الرئاسية للرئيس السيسي أن الانتخابات الرئاسية شهدت حضوراً قوياً للسيدة المصرية بشكل عام والأسوانية بشكل خاص.

و أضافت السامدوني فى تصريحات صحفية لها ، أن المراة الصعيدية ليست كما كانت فى السابق والتى لم يكن لها دور فى الحياة السياسية أو الإجتماعية ومكتفية بدورها فى المنزل فقط ، وإنما حالياً وزيرة ومحافظ وعضو فى البرلمان ، موضحة أن المراة تمثل نصف المجتمع أو يزيد بالفعل ، وانها وصلت لاعلى المناصب بإصرارها المعهود.

عضو المجلس القومى للمرأ ة بأسوان

و أشارت عضو المجلس القومى للمرأة أن السيدة الأسوانية صممت على المشاركة الفعالة فى كل المحافل ، مؤكدة على دورها الهام فى الانتخابات الرئاسية الأخيرة ، معتبرة فى الوقت نفسه أن المشاركة النسائية فى الماراثون الانتخابي كان هاماً جداً ، حيث ان مشاركتها جاءت عن قناعة بضرورة التخلى عن السلبية فى الحصول على حقوقها السياسية.

وقالت أمينة المراة فى الحملة الرئاسية للرئيس عبدالفتاح السيسي ، وعضو المجلس القومى للمراة بأسوان ان المجلس كان له الدور الهام فى تعريف السيدة الأسوانية بدورها الهام الفعال فى المشاركة السياسية من خلال الانتخابات ، ومشاركتها فى المراحل المقبلة من الاستحقاقات مثل المجالس المحلية أو البرلمانية سواء ناخبة أو مرشحة على معقد البرلمان ، متوقعة أن تشهد المرحلة المقبلة المزيد من المشاركة النسائية فى كل الإستحقاقات السياسية من خلال المشاركة كمرشحة أو كناخبة لها صوت يصل من خلال انتخاب من يمثلها فى البرلمان أو المجالس المحلية المرتقبة.

وقالت الدكتورة فردوس أن أمانة المرأة بالحملة الرئاسية "معاك من أجل مصر"، نظمت العديد من المؤتمرات الجماهيرية بمدينة أسوان،لتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسى ، فى انتخابات الرئاسة الأخيرة والتى فاز بها الرئيس السيسي باكتساح .

و أشارت الدكتورة فردوس السامدونى رئيس لجنة المرأة بحملة "كلنا معاك من أجل مصر" إلى إن مصر شهدت تطوراً كبيرا فى جميع المجالات سواء الاجتماعية والاقتصادية والأمنية، وكان للمرأة نصيب كبير فى التنمية، وكلنا ثقة أن الرئيس السيسى يستطيع أن يعبر بنا لمراحل تنموية متقدمة فى ظل علاقاته الطيبة بدول العالم.

وتوقعت السامدوني أن تشهد المرحلة المقبلة المزيد من التطور لدى المراة الصعيدية ، بجانب المشاركة فى كل الفعاليات سواء مشاركة او محاضرة ، او غير ذلك ، مؤكدة على دور الشباب خلال المراحل المقبلة ، معتبرة ان للشباب دور هام خاصة فى التنمية ، و أنهم هم العمود الفقر ى للدولة .

وطالبت عضو الحملة الرئاسية بضرورة الإهتمام بالمراة الصعيدية أكثر من ذلك و إتاحة الفرصة امامها ، وتذليل العقبات حتى يكون لها دور فى البرلمان والمجالس المحلية.

وقالت السامدوني أن هناك مساهمات من بعض الجمعيات فى تنمية المرأة والمساهمة فى رفع وضعها بشكل أفضل من السابق ،مطالبة فى الوقت نفسه بضرورة أن تتخلى بعض السيدات عن السلبية وعليها الدخول فى الحياة السياسية والمشاركة فى الإستحقاقات ، مؤكدة على ضرورة " خلع " عباءة العادات والتقاليد السلبية ، موضحة أن هناك فرق بين العادات والتقاليد التى تربينا عليها والأخرى السلبية التى تهمش من دور المرأة.

ووجهت الدكتورة فردوس الشكر إلى الدكتورة مايا مرسي مقررة المجلس القومي للمرأة على اهتمامها غير المسبوق بالمرأة خاصة السيدة بالصعيد ، مشيدة بدورها الملحوظ والهام فى التوعية ، مؤكدة على الدور الهام الذى قام به رجال القوات المسلحة والشرطة فى تأمين العملية الانتخابية.