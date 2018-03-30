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الجمعة، 30 مارس 2018 02:56 م
خالد صلاح
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عاصفة من الغبار تضرب الكويت.. وتزايد فرص تساقط أمطار رعدية

الجمعة، 30 مارس 2018 02:32 م
عاصفة من الغبار تضرب الكويت.. وتزايد فرص تساقط أمطار رعدية عاصفة ترابية





أ ش أ
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 ضربت عاصفة من الغبار الشديد سماء الكويت اليوم الجمعة، مع فقدان للرؤية على مسافات قصيرة، وزيادة فرص تساقط الأمطار الرعدية.


ودعت الإدارة العامة للإطفاء الكويتية المواطنين والمقيمين، ولا سيما مرتادى المناطق البحرية، إلى أخذ الحيطة والحذر، لعدم استقرار الحالة الجوية فى البلاد، مشيرة إلى أن سرعة الرياح قد تزيد عن 70 كم فى الساعة، وتنخفض معها الرؤية الأفقية إلى أقل من 500 متر فى بعض المناطق، مضيفة أن هناك فرصا لأمطار متفرقة تكون رعدية، مع ارتفاع فى الأمواج البحرية يصل إلى أكثر من 7 أقدام.


ودعت الإدارة، مرتادى البحر إلى متابعة الحالة الجوية باستمرار، من خلال موقع إدارة الأرصاد الجوية، للتعرف على حالة الجو، والاطلاع على الإرشادات الخاصة فى مثل تلك الحالات التى ينبغى معها مراعاة عدم الخروج للرحلات البحرية والعودة فورا إلى اليابسة، أو الاحتماء فى الجزر إلى حين استقرار الحالة الجوية.


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