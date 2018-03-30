صور وفيديو.. ختام فعاليات المؤتمر الدولى الثامن لوحدة أمراض الكلى







دمياط-معتز الشربينى

اختتمت اليوم الجمعة، فعاليات المؤتمر الدولى الثامن لوحدة أمراض الكلى بطب المنصورة والذي أقيم بنادى الشرطة برأس البر تحت رعاية الدكتور محمد القناوي رئيس جامعة المنصورة، والدكتور السعيد عبد الهادى عميد طب المنصورة، والدكتور ناجى عبد الهادي رئيس المؤتمر، والدكتور حسن شعيشع نائب رئيس المؤتمر.

ناقش المؤتمر الجديد فى الوقاية والتشخيص والعلاج لأمراض الكلى، كما ناقش العلاقة بين صحة المرأة وأمراض الكلى، وذلك تماشيا مع شعار العام لليوم العالمى للكلى.

وقال الدكتور ناجى عبد الهادى، رئيس المؤتمر لـ"اليوم السابع"، إن المؤتمر الذى أقيم على مدار يومين ناقش الجديد والحديث فى أمراض الكلى والغسيل الكلوي وزراعة الكلى وضم المؤتمر نخبة من أساتذة أمراض الكلى من ايطاليا وانجلترا وكندا والسعودية.

وأضاف :"شارك فى المؤتمر 300 طبيب من تخصص أمراض الكلى من جميع محافظات مصر".

وأشار إلى أن المؤتمر انتهى بعدة توصيات شملت، التركيز على صحة المرأة فى أمراض الكلى، وعمل أبحاث فيما يخص الطرق المثلى لعلاج أمراض الكلى للإناث واختلاف ذلك مع الذكور، والتبكير فى تشخيص أمراض الكلى ودراسة منحنيات التطور والتفاقم فى مرض الكلى حتى نتمكن من العلاج السريع، وكذلك الاهتمام بعلاج أمراض الذئبة الحمراء وإمكانية زراعة كلى للمريض، والاهتمام بالتشخيص المبكر واستخدام الأدوية المناسبة لمرضى الكلى.