صور.. وزيرة الثقافة تفتتح مهرجان دمنهور الدولى السادس للفلكلور







البحيرة ناصر جودة

افتتحت منذ قليل، الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة والمهندسة نادية عبده محافظ البحيرة والدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا المصرية فعاليات الدورة السادسة لمهرجان دمنهور الدولى للفولكلور بدار أوبرا دمنهور، والذى يستمر على مدار 9 أيام بمشاركة 18 فرقة من 10 دول عربية وأجنبية هى مصر، نيجريا، إندونيسيا، فيتنام، الصين، سيريلانكا، البرازيل، لبنان، الأردن، تونس.

ومن المقرر خلال المهرجان تكريم اسم الراحل عبد المنعم كامل رئيس دار الأوبرا السابق، والدكتور صلاح الراوى أستاذ الأدب الشعبى بأكاديمية الفنون، واسم الفنان الراحل الريس متقال، والفنان عبد الستار سليم، والفنان محمد رؤوف مطرب فرقة رضا الأسبق، وينى ميلار خونيديس المستشار الثقافى اليونانى الأسبق فى مصر، والمطربة الشابة هند الراوى، والفنان اللبنانى جابريل شايبى.

والفرق المشاركة فى المهرجان 18 فرقة فنون شعبية دولية ومحلية، منهم 9 فرق لدول "نيجيريا ، إندونيسيا ، فيتنام- الصين ، سيريلانكا ، البرازيل ، لبنان ، الأردن، تونس" و9 فرق محلية مصرية "فرسان الشرق، رضا للفنون الشعبية ، قصر التذوق بالإسكندرية ، اسيوط للفنون الشعبية ، الشرقية للفنون الشعبية ، الوادي الجديد للفنون الشعبية ، اسوان لذوى الاحتياجات الخاصة التابعة لوزارة الشباب والرياضة ، الفنون الشعبية بمديرية الشباب والرياضة ، سوهاج "وزارة الشباب والرياضة، حلايب وشلاتين للفنون الشعبية".

ويضم المعرض أكثر من 50 عنوان، منها ترجمات لأوبرات عالمية "عايدة ، أكسير الحب ، ريجوليتو ، تاييس"، بالإضافة إلى حفلات اليوبيل الفضى لمهرجان الموسيقى العربية بجانب مجموعة من الأسطوانات وشرائط الكاسيت بتخفيضات 50% للجمهور طوال فترة المهرجان.