صور.. نائب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة يزور شرم الشيخ







جنوب سيناء - فايزة مرسال

تفقد الفنان هشام عطوة نائب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، اليوم الجمعة، قصر ثقافة شرم الشيخ، يرافقه اللواء محمود السولية رئيس مدينة شرم الشيخ، والباحث حمد شعيب مدير عام ثقافة جنوب سيناء، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة بسرعة إنهاء إجراءات عملية الإحلال والتجديد بالقصر بالشكل الذى يليق بتقديم خدمة ثقافية نوعية مميزة.

ورافق عطوة، لجنة من الشئون الهندسية بقصور الثقافة، لتفقد الأعمال الإنشائية بالقصر، وكذلك إجراءات الإحلال والتجديد، استعدادا للافتتاح، كما أعدت اللجنة تقريراً فنياً يتضمن كافة الملاحظات الفنية ونسبة التنفيذ لعرضه على رئيس قصور الثقافة.