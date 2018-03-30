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صور.. مدير أمن الإسماعيلية يتفقد الخدمات الأمنية حول الكنائس

الجمعة، 30 مارس 2018 01:25 م
صور.. مدير أمن الإسماعيلية يتفقد الخدمات الأمنية حول الكنائس جانب من الجولة





الإسماعيلية – صبرى غانم
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تفقد اللواء محمد على حسين مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية ، يرافقه مساعده اللواء ياسر الغندور الارتكازات الأمنية والخدمات الأمنية المعينة داخل وخارج الكنائس.

وخلال جولته شدد مدير الأمن على القوات بضرورة الحيطة والحذر واتباع كافة التعليمات الخاصة بالتفتيش والحفاظ على الحرم الآمن للكنائس ودور العبادة والمنشآت الحيوية.

كما شاهد مدير الأمن منظومة الكاميرات الخاصة بالكنائس والتى يتم من خلالها مراقبة المترددين على الكنائس ومحيطها.

وأعلن مدير أمن الإسماعيلية أن المحافظة تشهد حاليا إجراءات أمنية غير مسبوقة على كافة المستويات وذلك لتأمين الكنائس ودور العبادة والمنشآت العامة والخاصة والمواطنين.

وأضاف مدير الأمن أنه تم الدفع بعدد كبير من القوات وسيارات التدخل السريع وخبراء المفرقعات لتأمين دور العبادة والكنائس على مستوى المحافظة .

وأشار مدير الأمن إلى أنه تمت زيادة أعداد الأقوال الأمنية داخل مدينة الإسماعيلية ومختلف مراكز المحافظة، كما تم الدفع بقوات وآليات عسكرية بالأكمنة الحدوية مع المحافظات المجاورة للإسماعيلية وضرورة فحص المترددين على المحافظة من المحافظات المجاورة مع توسيع دائرة الاشتباه.

كما كلف مدير الأمن مساعديه من اللواءات ومأمورى الأقسام والمراكز ونوابهم ورؤساء المباحث بمداومة المرورعلى الخدمات والمنشآت الحيوية كلا داخل دائرته ونشر العناصر السرية لجمع المعلومات وملاحظة الحالة الأمنية مع تكثيف التواجد الأمنى داخل الحرم الآمن لكل كنيسة ورفع كافة المركبات من سيارات ودراجات ناريه المتواجده بالقرب من الحرم الآمن.

كما شدد مدير الأمن على القوات بضرورة ارتداء الصديرى الواقى وحسن معاملة المواطنين.

 

 

مدير الامن والقيادات الامنية فى محيط احدى الكنائس
مدير الامن والقيادات الامنية فى محيط احدى الكنائس

 

مدير الامن يشاهد منظومة الكاميرات
مدير الامن يشاهد منظومة الكاميرات

 

مدير الامن امام احدى الكنائس
مدير الامن امام احدى الكنائس

 

مدير الامن والقيادات يصافحون المواطنين
مدير الامن والقيادات يصافحون المواطنين

 

مدير الأمن ومساعده اثناء دخولهم كنيسة
مدير الأمن ومساعده اثناء دخولهم كنيسة

 

مدير الامن ونائبه
مدير الامن ونائبه

 

مدير الامن يتفقد الاجراءات الامنية
مدير الامن يتفقد الاجراءات الامنية

 

مدير الامن امام احدى الكنائس
مدير الامن امام احدى الكنائس

 

جانب من الجولة
جانب من الجولة

 

مدير الامن يتحدث مع احد المواطنين
مدير الامن يتحدث مع احد المواطنين

 


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