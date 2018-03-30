صور محافظ جنوب سيناء يستقبل وفد من اصحاب الشركات السياحية والاعلاميين من رومانيا







جنوب سيناء – فايزة مرسال

استقبل اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، مساء أمس الخميس، وفدا من أصحاب الشركات السياحية والإعلاميين من دولة رومانيا.

تناول اللقاء، العلاقات المتميزة بين مصر ورومانيا على المستوى الرئاسى والشعبى، وسبل تطويرها فى كافة المجالات، وخاصة المجال السياحى

وقدم المحافظ للوفد الرومانى، شرحا وافيا لمقومات محافظة جنوب سيناء، بخاصة مدينة شرم الشيخ، وتنوع ألوان السياحة بها، كما تناول تميز الطقس على مدار العام، والأمن والأمان المنتشر فى كافة ربوع المحافظة، وكذا المزارات السياحية والدينية.

كما قدم دعوه إلى الشعب الرومانى لزيارة شرم الشيخ، وطالب الضيوف ان يكونوا سفراء لمصر فى بلادهم، كما طالب باختيار مدينة رومانية ليتم عقد برتوكول تآخى بينها وبين مدينة شرم الشيخ، يتم من خلاله تبادل الزيارات وإقامة البطولات الرياضية، وتبادل الفرق الفنية وغيرها.



اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء والوفد الرومانى



محافظ جنوب سيناء أثناء استقبال الوفد الرومانى



الوفد الرومانى