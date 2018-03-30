صور.. كنائس السويس تحتشد بالمصلين فى جمعة ختام الصوم







السويس - سيد نون

احتشدت كنائس السويس، اليوم الجمعة، بالمصلين في ختام الصوم وصلاة القنديل العام وصلاة سر مسحة المرضي.

والكنائس التي شهدت الصلاة هى" العذراء مريم – الملاك ميخائيل – الشهيد العظيم مارجرجس جنيفة – الأنبا انطونيوس – كاتدرائية الشهيد العظيم مارجرجس بالصباح"، وترأس الأنبا بموا أسقف السويس الصلاة بكاتدرائية الشهيد العظيم مارجرجس بالصباح.

و قام الأنبا بموا والآباء كهنة كنائس الإيبارشية برشم الآباء والأقباط بزيت مسحة المرضى.