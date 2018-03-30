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صور.. كنائس السويس تحتشد بالمصلين فى جمعة ختام الصوم

الجمعة، 30 مارس 2018 10:13 م
صور.. كنائس السويس تحتشد بالمصلين فى جمعة ختام الصوم





السويس - سيد نون
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احتشدت كنائس السويس، اليوم الجمعة، بالمصلين في ختام الصوم وصلاة القنديل العام وصلاة سر مسحة المرضي.
 
والكنائس التي شهدت الصلاة هى" العذراء مريم – الملاك ميخائيل – الشهيد العظيم مارجرجس جنيفة – الأنبا انطونيوس – كاتدرائية الشهيد العظيم مارجرجس بالصباح"، وترأس الأنبا بموا أسقف السويس الصلاة بكاتدرائية الشهيد العظيم مارجرجس بالصباح.
 
و قام الأنبا بموا والآباء كهنة كنائس الإيبارشية برشم الآباء والأقباط بزيت مسحة المرضى.
 

 


 


 


 


 
 
 

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