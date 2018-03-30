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الجمعة، 30 مارس 2018 02:59 م
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صور.. الاحتلال الإسرائيلى يقصف الفلسطينيين بالغاز من طائرات بدون طيار

الجمعة، 30 مارس 2018 02:14 م
صور.. الاحتلال الإسرائيلى يقصف الفلسطينيين بالغاز من طائرات بدون طيار طائرات دون طيار





كتب محمد جمال - تصوير أ ف ب
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قامت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الجمعة بقصف الفلسطينيين بالغاز من طائرات دون طيار.

واستشهد 6 شبان فلسطينيين وأصيب أكثر من 500 آخرين فى المواجهات التى اندلعت منذ ساعات صباح الجمعة، على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة بين المتظاهرين وقوات الاحتلال.

وأكدت وزارة الصحة استشهاد الشاب جهاد فرينه 33 عاما شرق غزة، والشاب أحمد إبراهيم عودة 16 عاما شمال القطاع، ومحمد أبو عمر 19 عاما، والشاب أمين محمود معمر فى رفح، والشاب محمد كمال النجار 25عاما برصاص الاحتلال شرق جباليا يرفع عدد الشهداء يوم الأرض إلى 5  خلال المواجهات فيما استشهد فى ساعات الصباح عمر سمور 31 عاما.

استخدام طائرات من دون طيار
استخدام طائرات من دون طيار

 

الغاز المسيل للدموع
الغاز المسيل للدموع

 

طائرات بدون طيار
طائرات بدون طيار

 

طائرات دون طيار
طائرات دون طيار

 

استشهد 6 شبان فلسطينيين وأصيب أكثر من 500 آخرين في المواجهات التي اندلعت منذ ساعات صباح الجمعة، على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة بين المتظاهرين وقوات الاحتلال.

وأكدت وزارة الصحة استشهاد الشاب جهاد فرينه 33 عاما شرق غزة، والشاب أحمد إبراهيم عودة 16 عاما شمال القطاع، ومحمد أبو عمر 19 عاما، والشاب أمين محمود معمر فى رفح، والشاب محمد كمال النجار 25عاما برصاص الاحتلال شرق جباليا يرفع عدد الشهداء يوم الأرض إلى 5  خلال المواجهات فيما استشهد فى ساعات الصباح عمر سمور 31 عاما.


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