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الجمعة، 30 مارس 2018 06:23 م
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صور.. ارتفاع عدد الشهداء فى مسيرة العودة بفلسطين إلى 10 أشخاص و 1200 جريح

الجمعة، 30 مارس 2018 04:55 م
صور.. ارتفاع عدد الشهداء فى مسيرة العودة بفلسطين إلى 10 أشخاص و 1200 جريح المواجهات الفلسطينية الإسرائيلية





وكالات الأنباء
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ارتفعت حصيلة الشهداء اليوم الجمعة، فى مواجهات يوم الأرض فى قطاع غزة إلى 10 شهداء باستشهاد الشابين عبد الفتاح عبد النبى وإبراهيم أبو شعر فى المواجهات الدائرة شمال قطاع غزة.

وأكدت وزارة الصحة استشهاد 10 مواطنين وإصابة أكثر من 1200 مواطن بجراح مختلفة واستنشاق الغاز.

والشهداء هم: الشاب محمود سعدى رحمى شرق غزة، جهاد فرينه 33 عاما شرق غزة، الفتى أحمد ابراهيم عودة 16 عاما شمال القطاع، محمد أبو عمر 19 عاما، والشاب أمين محمود معمر فى رفح، والشاب محمد كمال النجار 25عاما برصاص الاحتلال شرق جباليا وعبد الفتاح عبد النبى بالإضافة إلى شهيد ساعات الصباح عمر سمور 31 عاما.

ودعت مستشفيات قطاع غزة فى الشمال المواطنين بضرورة التبرع بالدم لصالح الجرحى والمصابين من المواجهات الدائة مع الاحتلال على الحدود الشرقية لقطاع غزة.

أحد المصابين
أحد المصابين

 

إسعاف إحدى المصابين
إسعاف إحدى المصابين

 

امرأة فلسطينية خلال المواجهات
امرأة فلسطينية خلال المواجهات

 

جانب من إسعاف المصابين
جانب من إسعاف المصابين

 

جانب من الاشتباكات
جانب من الاشتباكات

 

شبان فلسطينيون
شبان فلسطينيون

 


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