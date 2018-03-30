صحة بنى سويف: 7 مراكز جديدة لفحص وعلاج فيروس سى ضمن مبادرة الرئيس







بنى سويف - أيمن لطفى

أكد الدكتورعبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة ببنى سويف،على إضافة 7 مراكز جديدة لفحص وعلاج فيروس سى،وذلك لمواصلة إجراء التحاليل اللازمة للمواطنين ومنح المصابين بالمرض جرعات العلاج،ضمن مبادرة الرئيس للقضاء على فيروس سى 2020.

وأضاف حميدة فى بيان له اليوم إن المحافظة كان بها مركزين لفحص وعلاج مرضى فيروس سى بمستشفيى سمسطا وببا المركزيين.

وأضاف حميدة فى البيان إنه تم إضافة 7 مراكز جديدة بقرى تزمنت الشرقية وأشمنت والميمون وشاطرزادة ومازورة وطنسا بنى مالو ودلهانس ليصل إجمإلى المراكز على مستوى المحافظة إلى 9 ،وذلك إلى جانب 5 وحدات فيروس سى بالمستشفيات العام والمركزية.

وتشارك جميع هذه المراكز فى فحص وعلاج المواطنين والقضاء على فيروس سي بالمحافظة ، ضمن مبادرة إعلان مصر خالية من هذا المرض عام 2020 .