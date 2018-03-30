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سقوط أمطار متوسطة على سواحل شمال سيناء

الجمعة، 30 مارس 2018 12:33 ص
سقوط أمطار متوسطة على سواحل شمال سيناء أمطار ـ صورة أرشيفية





شمال سيناء ـ محمد حسين
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تعرضت شمال سيناء الليلة  لسقوط أمطار متوسطة على سواحلها الشمالية، بالتزامن مع هبوب رياح باردة، وقال مصدر بغرفة عمليات شمال سيناء، أن المحافظة رفعت درجة الأستعدادت بكافة مراكزها والمستشفيات منذ ليلة أمس، بالتزامن مع هبوب العاصفة الترابية، لافتا أنه لم يتم تلقى أى شكاوى من أضرار أو حوادث.
 
وقال الأهالى إن الأمطار بدأت التسافط فى مناطق العريش وبئر العبد والشيخ زويد الساحلية، وجاءت بعد موجة رياح تسببت فى أضرار محدودة بالمزارع نتيجة تطاير خنادق الحماية للمزارع الشتوية، وزحف الرمال على الطرق المؤدية لتجمعات سكانية جنوب وغرب العريش.
 
 

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