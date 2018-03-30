سفر وعودة 1000 مصرى وليبى و 238 شاحنة عبر منفذ السلوم خلال 24 ساعة

سفر وعودة 1000 مصرى وليبى و 238 شاحنة عبر منفذ السلوم خلال 24 ساعةالجمعة، 30 مارس 2018 05:34 م
منفذ السلوم البرى
مطروح - حسن مشالى
إضافة تعليق
أنهت سلطات منفذ السلوم البرى، سفر ووصول 1000 مصرى وليبى و 238 شاحنة، فى الاتجاهين، عبر المنفذ، خلال الـ 24 ساعة الماضية.
تلقى اللواء هشام نصر، مدير أمن مطروح، إخطارا بأن المتابعة الأمنية بمنفذ السلوم، رصدت إنهاء إجراءات سفر 831 إلى الجانب الليبي، بينهم 115 مصريا و716 ليبيا.
كما تم إنهاء إجراءات وصول 169 بينهم 145 سبق مغادرتهم البلاد بطريقة شرعية و 24 غادروا البلاد متسللين بطريقة غير شرعية، وبذلك يرتفع عدد العائدين من ليبيا عبر منفذ السلوم منذ 16 فبراير 2015، عقب تعرض 21 مصريا للذبح على يد الجماعات الإرهابية هناك وحتى الآن إلى 388 ألف و 798 مصريا.
وعلى جانب آخر سجلت حركة سفر الشاحنات، إنهاء إجراءات سفر 94 شاحنة محملة بالبضائع وعودة 144 شاحنة عقب تفريغ حمولاتها داخل الأراضي الليبية، بالمنطقة الشرقية.
إضافة تعليق
روسيا بتتكلم عربى.. 4 منتخبات و13 حكماً يرفعون راية العرب فى كأس العالم.. مونديال 2018 يسجل المشاركة الأوسع عربياً.. السعودية تحرم الصافرة العربية من مباراة الافتتاح.. وهل نشاهد "سعيد بلقولة" جديدا فى النهائى؟
انطلاق أولى رحلات الأقباط للقدس.. الأسعار تتراوح بين 26 و 40 ألف جنيه.. الأعداد تراجعت 20% عن العام الماضى بسبب قرار "ترامب" بشأن المدينة المقدسية.. والكنيسة: موقفنا من الزيارة لم يتغير منذ عصر البابا شنودة
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة