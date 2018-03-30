رئيس فريق مكافحة العدوى بحميات بورسعيد: هدفنا تقديم خدمة طبية آمنة







بورسعيد – محمد فرج

أكدت الدكتورة دعاء حمدى مبروك رئيس فريق مكافحة العدوى بمستشفى الحميات والجهاز الهضمى ببورسعيد، أن الفريق أنشئ منذ عام 2008 من طبيب وممرضتين يعملون بروح الفريق الواحد لتقديم خدمة طبية آمنة للمريض، للحد من معدلات العدوى المكتسبة داخل المستشفى.

ولفتت إلى أن مكافحة العدوى بالمستشفى تعمل على رصد العدوى المكتسبة من المستشفى، كعدوى الجهاز البولى والتنفسى، وعدوى مجرى الدم والالتهاب الرئوى وغيرها من الأمراض المعدية.

وأضافت فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن مستشفى الحميات تستقبل جميع حالات الإنفلونزا بأنواعها والالتهاب السحائى البكتيرى والتهاب المخ الفيروسى والجديرى والحصبة الألمانى والالتهاب الكبدى الوبائى "الصفراء"، وتسعى لتقديم الرعاية الكاملة للمريض.

وأشارت رئيس فريق العدوى، إلى أنه جارى العمل على تطوير 5 أقسام للعزل وتسليمهم لإدارة المستشفى، لمواكبة منظومة التأمين الصحى الشامل للارتقاء بمستوى الخدمة الطبية للمرضى، للحد من انتشار العدوى.

وتابعت أن فريق العدوى من مهامه العمل دوما على تقليل معدلات العدوى المكتسبة داخل كافة الأقسام بالمستشفى من خلال التدريب والمتابعة والتقييم، وتتبع أعمال الترصد بكل ما له وما عليه.

ومن جانبها، أكدت أنه تم رفع نسبة الآمان للخدمة الطبية داخل أقسام الحميات حتى وصلت لـ75%، وحصلنا بالفعل على المركز الثالث من قبل وزارة الصحة لعام 2017 /2018 على مستشفيات بورسعيد، ومن ثم نعمل على قدم وساق للارتقاء بمنظومة مكافحة العدوى طبقا لمعايير العدوى.