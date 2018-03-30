رئيس جامعة سوهاج 150 مليون جنيه لتوفير الخدمات الطبية بالمستشفى







سوهاج محمود مقبول

قال الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج لليوم السابع أن الجامعة لن تتأخر فى توفير كل ما يوجد لديها من أدوات وإمكانات لخدمة المجتمع، موضحاً أنه تم صرف أكثر من 150 مليون جنيه فى الفترة الأخيرة لتوفير خدمات طبية بالمستشفى الجامعى لخدمة المرضى.

وأضاف رئيس جامعة سوهاج أن الجامعة خلال الفترة الماضية نفذت العديد من القوافل الطبية والبيطرية والتوعوية بعدد من القرى وكان أخر تلك القوافل بمركز أخميم شرقى محافظة سوهاج وتم توقيع الكشف على 1600 مواطن فى كافة التخصصات الطبية المختلفة وتم صرف العلاج اللازم لهم بالمجان بعد توقيع الكشف الطبى عليهم.

وأكد عزيز أنه المستشفى الجامعى تأتى فى أولى أهتماماته وأنه أصدر توجيهاته بتفعيل 4 أسّرة مخصصة للعناية المركزة للطوارئ والإصابات، بوحدة العناية المركزة الرئيسيه بالمستشفى وشدد على ضرورة تفعيل فريق الانعاش القلبى الرئوى بقسم الطوارئ، على أن يشمل تخصصات التخدير، العناية المركزة، والجراحة العامة، جراحه المخ والأعصاب، اضافة إلى جراحه القلب والصدر والأمراض الباطنة، والأطفال، مع تواجد هذا الفريق على مدار الساعة، وذلك للتدخل السريع فى الحالات التى تستدعى إنعاش قلبى رئوى، كما تقضيه قواعد الانعاش القلبى الرئوى المعترف بها طبيا.