رئيس جامعة دمياط يهنئ أسامة الجارحى بطل إفريقيا فى رفع الأثقال

رئيس جامعة دمياط يهنئ أسامة الجارحى بطل إفريقيا فى رفع الأثقالالجمعة، 30 مارس 2018 05:44 م
البطل أسامة الجارحى
دمياط معتز الشربينى
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وجه الدكتور السيد محمد دعدور رئيس جامعة دمياط برقية تهنئة للطالب أسامة محمد منير الجارحى الطالب بالفرقة الأولى بكلية التربية الرياضية بجامعة دمياط بعد حصوله على 3 ميداليات ذهب فى فئة وزن 105 كيلوجرامات فى البطولة الإفريقية لرفع الأثقال للناشئين والشباب، التى اقيمت باستاد القاهرة والمؤهلة إلى أولمبياد الشباب بالأرجنتين.
ووجه دعدور رسالة إلى كل طلاب الجامعة لبذل مزيد من الجهد والمشاركة فى كافة البطولات والمسابقات لرفع اسم الجامعة عاليا.
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