جيش الاحتلال الإسرائيلى تقصف 3 مواقع لحماس فى غزة

جيش الاحتلال الإسرائيلى تقصف 3 مواقع لحماس فى غزةالجمعة، 30 مارس 2018 06:36 م
قوات الاحتلال - أرشيفية
(أ ف ب)
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أعلنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قصف 3 مواقع لحركة حماس الفلسطينية فى قطاع غزة.
واستشهد اليوم الجمعة، 14 شخصا وأصيب نحو 1300 آخرين، برصاص الاحتلال خلال مسيرات العودة إلى الأراضى المحتلة التى نظمها فلسطينيون.
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