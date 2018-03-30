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الجمعة، 30 مارس 2018 08:14 م
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جيش الاحتلال الإسرائيلى تقصف 3 مواقع لحماس فى غزة

الجمعة، 30 مارس 2018 06:36 م
جيش الاحتلال الإسرائيلى تقصف 3 مواقع لحماس فى غزة قوات الاحتلال - أرشيفية





(أ ف ب)
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أعلنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قصف 3 مواقع لحركة حماس الفلسطينية فى قطاع غزة.

واستشهد اليوم الجمعة، 14 شخصا وأصيب نحو 1300 آخرين، برصاص الاحتلال خلال مسيرات العودة إلى الأراضى المحتلة التى نظمها فلسطينيون.

 

 


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حماس

غزة

مسيرة العودة

فلسطين




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