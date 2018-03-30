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الجمعة، 30 مارس 2018 12:48 م
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"تموين الشرقية" تضبط 3 مصانع بدون تراخيص فى منطقة أنشاص الصناعية

الجمعة، 30 مارس 2018 12:37 م
"تموين الشرقية" تضبط 3 مصانع بدون تراخيص فى منطقة أنشاص الصناعية جانب من المضبوطات





الشرقية - إيمان مهنى
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شنت مديرية التموين بمحافظة الشرقية، بإشراف وكيل المديرية فايزة عبد الرحمن، حملة موسعة للتفتيش على المصانع فى منطقة أنشاص الصناعية، أسفرت عن ضبط 3 مصانع بدون تراخيص، إضافة لمخالفات أخرى. 

وقالت مديرية التموين، فى بيان صادر عنها اليوم، إن الحملة ضبطت مصنعا بالمنطقة الصناعية فى أنشاص، ينتج الأسمدة الزراعية "سوبر فوسفات" بدون ترخيص من الجهات المعنية، وتم التحفظ على 20 شيكارة "سوبر فوسفات" على ذمة القضية، وتحرير المحضر اللازم ضد صاحب المصنع "ش. ع. أ.".

كما تم ضبط مصنع لإنتاج المواد الصناعية والمنظفات بدون ترخيص، والتحفظ على 20 عبوة إنتاج تام، سعة 5 لترات للعبوة، وتحرير محضر ضد "م. أ. ح" لإدارته المصنع، وأيضا ضبط مصنع لإنتاج أعلاف المواشى والأرانب بالمنطقة الصناعية فى أنشاص بدون ترخيص، والتحفظ على 20 شيكارة (بوزن طن)، وتحرير المحضر اللازم ضد "ش. م. ع" لإدارته مصنع بدون ترخيص.


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