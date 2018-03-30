تضامن دمياط ترعى قافلة طبية كبرى للكشف على العيون

دمياط عبده عبد البارى

أقيمت اليوم القافلة الطبية للعيون بجمعية تنمية المجتمع بقرية الزعاترة مركز الزرقا بمحافظة دمياط واستهدفت الكشف على الأسر الأشد فقراً فى القرية بما يقرب من حوالى 300 فرد

أقيمت القافلة تحت رعاية حسام عبد الغفار وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بدمياط وفى ضوء التعاون المشترك بين جمعية الأورمان مكتب الدقهلية وذلك بحضور عبد الخالق عبد العظيم مدير مكتب الدقهلية و فيصل الجعيدى مدير إدارة الزرقا الاجتماعية وفيصل لطفى وذلك فى ضوء الخدمات المقدمة من جمعية الأورمان للتضامن الاجتماعى بدمياط.