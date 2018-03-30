تخصيص قطعتى أرض لإقامة محطتين صرف صحى بالحسينية وأولاد صقر







الشرقية - إيمان مهنى

أعلن اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية،موافقة الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة وإستصلاح الأراضى،على تخصيص قطعتين أرض لإقامة محطتين رفع، الأولى في مركز الحسينية على مساحة 625 متر مربع الواقعة بحوض الشرفاء المستجد ناحية قهبونة تبرع مقدم من أحد المواطنين لخدمة أهالي المنطقة.

والثانية قطعة أرض على مساحة 50 متر مربع والواقعة بحوض صان وبحر العجور ناحية عزبة صادق ، زمام قصاصين الأزهار مركزأولاد صقر ، تبرع مقدم من أحد المواطنين.

وأكد المحافظ في بيان له،أن الدولة لا تألوا جهداً في توفير قطع الأراضي اللازمة لإقامة مشروعات نفع عام تعود بالفائدة على المواطنين وأبناء المحافظة وتساهم في عمليات التنمية المستدامة.

وأوضح المحافظ أن موافقة وزارة الزراعة تأتي في إطار توفير الأراضي اللازمة لتنفيذ مشروعات ذات النفع العام والمستثناة من الحظر بقانون الزراعة رقم116/ 1983وينطبق بشأن الشروط الواردة بالقرار الوزاري 615م /2016،مشددا على سرعة إنهاء إجراءات الملكية لصالح الجهات الطالبة وفقاً للقواعد والقوانين المنظمة لذلك.