video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 30 مارس 2018 12:48 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

تخصيص قطعتى أرض لإقامة محطتين صرف صحى بالحسينية وأولاد صقر

الجمعة، 30 مارس 2018 12:03 م
تخصيص قطعتى أرض لإقامة محطتين صرف صحى بالحسينية وأولاد صقر اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية





الشرقية - إيمان مهنى
إضافة تعليق

أعلن اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية،موافقة الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة وإستصلاح الأراضى،على تخصيص قطعتين أرض لإقامة محطتين رفع، الأولى في مركز الحسينية على مساحة 625 متر مربع الواقعة بحوض الشرفاء المستجد ناحية قهبونة تبرع مقدم من أحد المواطنين لخدمة أهالي المنطقة.

والثانية  قطعة أرض على مساحة 50 متر مربع والواقعة بحوض صان وبحر العجور  ناحية عزبة صادق ، زمام قصاصين الأزهار مركزأولاد صقر ، تبرع مقدم من أحد المواطنين.

وأكد المحافظ في بيان له،أن الدولة لا تألوا جهداً في توفير قطع الأراضي اللازمة لإقامة مشروعات نفع عام تعود بالفائدة على المواطنين وأبناء المحافظة وتساهم في عمليات التنمية المستدامة.

وأوضح المحافظ أن موافقة وزارة الزراعة تأتي في إطار توفير الأراضي اللازمة لتنفيذ مشروعات ذات النفع العام والمستثناة من الحظر بقانون الزراعة رقم116/ 1983وينطبق بشأن الشروط الواردة بالقرار الوزاري 615م /2016،مشددا على سرعة إنهاء إجراءات الملكية لصالح الجهات الطالبة وفقاً للقواعد والقوانين المنظمة لذلك.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الكشف الطبى على 55 ألف مواطن بالشرقية ضمن حملة القضاء على فيروس سى

إزالة 65 حالة تعدى على الأراضى الزراعية بالشرقية

الشرقية

اخبار الشرقية

اخبار محافظات

اخبار مصر

تخصيص قطعة ارض لمحطة صرف صحي

محطة صرف صحي




لا تفوتك
6 إجراءات تنظم الطعن على قرارات اللجان العامة والوطنية للانتخابات.. تعرف عليها

6 إجراءات تنظم الطعن على قرارات اللجان العامة والوطنية للانتخابات.. تعرف عليها

التعليم: انتهاء طلاب الشهادات العامة من تسجيل استمارة التقدم للامتحانات

التعليم: انتهاء طلاب الشهادات العامة من تسجيل استمارة التقدم للامتحانات

"مقابل الحماية".. قطر تنقذ إيران اقتصاديا وتفتح أسواقها للعمالة الإيرانية.. شركات تميم توظف ممرضات طهران.. والجزيرة ترد الجميل بنشر مقالا لوزير خارجيتها.. و"الحرس الثورى" يؤكد دعمه لنظام "الحمدين" الإرهابى

"مقابل الحماية".. قطر تنقذ إيران اقتصاديا وتفتح أسواقها للعمالة الإيرانية.. شركات تميم توظف ممرضات طهران.. والجزيرة ترد الجميل بنشر مقالا لوزير خارجيتها.. و"الحرس الثورى" يؤكد دعمه لنظام "الحمدين" الإرهابى

كيف تحصل الدولة غرامة المتخلفين عن الانتخابات؟ قانونيون: أمر جنائى ولن تضاف لفاتورة الكهرباء أو تخصم من الرواتب.. محمود كبيش: من يروج لهذا جاهل بالقانون.. وصلاح فوزى: الغرامة حق قانونى ويحتاج آليات محددة

كيف تحصل الدولة غرامة المتخلفين عن الانتخابات؟ قانونيون: أمر جنائى ولن تضاف لفاتورة الكهرباء أو تخصم من الرواتب.. محمود كبيش: من يروج لهذا جاهل بالقانون.. وصلاح فوزى: الغرامة حق قانونى ويحتاج آليات محددة

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر والعواصم العربية

وزير المالية: نحرص فى الموازنة الجديدة على تخفيض النفقات وزيادة الإيرادات (فيديو)

وزير المالية: نحرص فى الموازنة الجديدة على تخفيض النفقات وزيادة الإيرادات (فيديو)

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة