المغرب وسنغافورة يبحثان سبل دعم التعاون المشترك

المغرب وسنغافورة يبحثان سبل دعم التعاون المشتركالجمعة، 30 مارس 2018 01:05 ص
العاهل المغربى
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بحث وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولى المغربى ناصر بوريطة، الخميس، بالعاصمة المغربية "الرباط"، مع كاتب الدولة بوزارة الدفاع ووزارة الشؤون الخارجية بجمهورية سنغافورة محمد مالكى بن عثمان، سبل دعم التعاون المشترك.
وذكرت وكالة الأنباء المغربية أنه تم - خلال اللقاء - استعراض عدد من مجالات التعاون السياسية والأمنية والاقتصادية والتجارية.
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