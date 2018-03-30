المغرب وسنغافورة يبحثان سبل دعم التعاون المشترك

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بحث وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولى المغربى ناصر بوريطة، الخميس، بالعاصمة المغربية "الرباط"، مع كاتب الدولة بوزارة الدفاع ووزارة الشؤون الخارجية بجمهورية سنغافورة محمد مالكى بن عثمان، سبل دعم التعاون المشترك.

وذكرت وكالة الأنباء المغربية أنه تم - خلال اللقاء - استعراض عدد من مجالات التعاون السياسية والأمنية والاقتصادية والتجارية.