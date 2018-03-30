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المعارضة القطرية: تميم أوعز لسفارته فى واشنطن تمرير رسائل توسيع علاقاته مع الصين

الجمعة، 30 مارس 2018 05:39 م
المعارضة القطرية: تميم أوعز لسفارته فى واشنطن تمرير رسائل توسيع علاقاته مع الصين تميم بن حمد





كتب محمد تهامى زكى
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أكدت المعارضة القطرية ضد تنظيم الحمدين ونظام تميم، أن وزير خارجية النظام أوعز لسفارة قطر فى واشنطن، بتمرير رسائل إعلامية مفادها أن النظام يوسع علاقاته الاستراتيجية مع الصينيين.

 

وكتب حساب المعارضة على تويتر: "علم ائتلاف المعارضة القطرية من مصادر خاصة فى أمريكا، أن وزارة خارجية تميم أوعزت لسفارتها فى واشنطن بتمرير رسائل إعلامية مفادها أن النظام يوسع علاقاته الاستراتيجية مع الصينيين، وكان بدء ذلك خلال زيارة تميم إلى موسكو".

 

وتابع: "باعتقاد النظام القطرى الغبى أن هذا النوع من التسريبات للإعلام الأمريكى سيجعل من قطب دولى مثل الولايات المتحدة يخضع لهذا النوع من الابتزاز الرخيص، إن هذا النظام مازال يتوهم أن المجتمع الدولى غير مدرك لمدى الخطورة التى يشكلها وجوده فى الخليج العربى والمنطقة، وإذا يعتقد أن السكوت العلنى عن ممارسته هو موافقة على ظلمه وإرهابه، فهذا سيصبح قريبا من الماضى".

 

وأوضح حساب المعارضة، أن الملف الأسود لتميم وجماعته ومرتزقته أصبح كبيرا جدا عند الأقطاب الدولية، وما جولاته الخارجية إلا محاولة للتأثير المعنوى الترويجى على شعبنا الغالى، نتحدى تميم أن يفصح عن حقيقة ما يسمعه فى الخارج والتحذيرات الشديدة التى توجه له فى الاجتماعات المغلقة، وهذا ما دفع مؤخرا وزير خارجية النظام إلى الهرولة للقاء حاكم قطر الفعلى أردوغان.

 


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