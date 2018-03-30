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السبت.. رفع لافتات الدعاية الانتخابية لمرشحى الرئاسة بدمياط

الجمعة، 30 مارس 2018 01:00 ص
السبت.. رفع لافتات الدعاية الانتخابية لمرشحى الرئاسة بدمياط انتخابات الرئاسة





دمياط عبده عبد البارى
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بدأ العاملون فى مجال الدعاية والإعلان بمحافظة دمياط برفع لافتات الدعاية الانتخابية ورفع أعمال الإنارة من الشوارع والميادين العامة.

وقال اللواء سامى حمودة سكرتير عام محافظة دمياط إنه سيتم البدء فى إزالة ورفع لافتات الدعاية الانتخابية والملصقات الخاصة بمرشحى الانتخابات الرئاسية من الميادين والشوارع الرئيسية والفرعية وأعمدة الإنارة واللوحات الإرشادية وحوائط المبانى سواء حكومية أو خاصة، وذلك السبت وذلك بعد انتهاء الفترة القانونية لتقديم التظلمات من قبل مرشحى الرئاسة والمحددة قانونا بـ48 ساعة.

وأوضح سامى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أنه سيتم تكليف رؤساء المدن والمراكز والمدن بنطاق المحافظة للانتهاء من إزالة ورفع لافتات الدعاية الانتخابية والملصقات الخاصة بالمرشحين وذلك بعد أن انتهت الانتخابات 

وشدد حمودة على ضرورة تكثيف حملات النظافة ورفع أى مخلفات حول المقار واللجان وخاصة بالمناطق المحيطة بالمدارس حتى تكون جاهزة لاستقبال التلاميذ واستقرار العملية التعليمية.


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