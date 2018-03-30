الجيش اليمنى يسيطر على مديرية القبيطة بمحافظة لحج

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أعلن الجيش الوطنى اليمنى اليوم الجمعة سيطرته على مديرية القبيطة فى محافظة لحج.

وذكرت قناة (العربية) الإخبارية أن قوات الجيش اليمنى، مسنودة بطيران التحالف العربى تمكنت من تحقيق تقدم جديد شمالى محافظة لحج، وتأمين معسكر "طيبة الاسم" الاستراتيجى الرابط بين محافظتى الجوف وصعدة.

ومن جانبها، أفادت مصادر عسكرية بأن قتلى وجرحى من عناصر ميليشيات الحوثى سقطوا صباح اليوم، خلال مواجهات دارت لعدة ساعات بين قوات الشرعية والميليشيات بجبهة صرواح غرب محافظة مأرب.