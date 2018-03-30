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الجمعة، 30 مارس 2018 03:56 م
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استكمال تنفيذ مشروعات خدمية بالوادى الجديد بتكلفة 12,8 مليون جنيه

الجمعة، 30 مارس 2018 02:48 م
استكمال تنفيذ مشروعات خدمية بالوادى الجديد بتكلفة 12,8 مليون جنيه اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد





الوادى الجديد – ماهر أبو نور
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تستكمل مديرية الإسكان بمحافظة الوادى الجديد تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية فى عدة قطاعات حكومية بتكلفة 12 مليون و896 ألف جنيه والتى تشمل تنفيذ 20 مشروع متنوع فى قطاعات الصرف الصحى وإحلال وصيانة ورفع كفاءة منشآت حكومية على مستوى مراكز المحافظة.

 

وقال المهندس أحمد حسين وكيل وزارة الإسكان بالمحافظة فى بيان له أن المشروعات التى يجرى تنفيذها تتمثل فى تنفيذ مشروعات شبكات الصرف الصحى وخطوط الطرد ومحطات المعالجة بقرى عبد المجيد الجغيل بالفرافرة وعدن بمركز باريس ورفع كفاءة الاستراحات الممتازة بالخارجة والفرافرة واحلال وتطوير مبانى مرفق الاسعاف والشباب والرياضة بالخارجة والوحدة البيطرية بقرية الثورة والوحدة الصحية بقرية ذخيرة فى مركز بلاط وعدد آخر من المشروعات المتمثلة فى اعمال صيانة واحلال جزئى لعدد من المرافق الحكومية.


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