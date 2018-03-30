ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار أجدابيا الليبية لـ8 قتلى







أ ف ب

ارتفعت حصيلة ضحايا الهجوم الانتحارى الذى وقع شرق ليبيا إلى 8 قتلى، حسبما ذكر مصدران طبى وأمنى.

وقال العميد فوزى المنصورى آمر الغرفة الأمنية التى شكلها الجيش لتأمين اجدابيا، إن القتلى والجرحى قد تزامن مرورهم بالبوابة مع لحظة الهجوم الانتحارى.

وفى وقت سابق، قال مسؤول طيى ليبى، إن 6 مواطنين قتلوا وأصيب 14 آخرين بسبب تفجير سيارة مفخخة بالبوابة الشرقية لمدينة اجدابيا الليبية.

يذكر أن الـ6 قتلى و 14 جريح هم حصيلة أولية في مستشفى أمحمد المقريف في مدينة إجدابيا نتيجة تفجير سيارة مفخخة في البوابة الشرقية.