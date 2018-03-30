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الجمعة، 30 مارس 2018 01:17 م
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إنترفاكس: اتفاق روسى يقضى بانسحاب مسلحين من دوما بسوريا

الجمعة، 30 مارس 2018 12:03 م
إنترفاكس: اتفاق روسى يقضى بانسحاب مسلحين من دوما بسوريا سوريا





رويترز
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نقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن هيئة الأركان العامة للجيش الروسى قولها اليوم الجمعة إنها توصلت لاتفاق مع مسلحين فى مدينة دوما السورية قرب دمشق يقضى بانسحابهم من المدينة.

وكان المسلحون نفوا فيما سبق تقارير روسية عن التوصل لاتفاق.

 

 


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