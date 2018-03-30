إنترفاكس: اتفاق روسى يقضى بانسحاب مسلحين من دوما بسوريا







رويترز

نقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن هيئة الأركان العامة للجيش الروسى قولها اليوم الجمعة إنها توصلت لاتفاق مع مسلحين فى مدينة دوما السورية قرب دمشق يقضى بانسحابهم من المدينة.

وكان المسلحون نفوا فيما سبق تقارير روسية عن التوصل لاتفاق.