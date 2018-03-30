إصابة صحفى أذربيجانى بإطلاق نار فى فرنسا ووفاة زوجته







(أ ف ب)

أصيب الصحفى الأذربيجانى المنفى فى فرنسا رحيم نامازوف إثر تعرضه وزوجته صباح الجمعة لإطلاق نار فى كولومييه (جنوب غرب) أدى إلى وفاتها، بحسب ما أعلنت مصادر متطابقة.

وأعلن مصدر فى الشرطة أن نامازوف وزوجته كانا داخل سيارتهما فى أحد الأحياء السكنية فى كولومييه فى تولوز عندما أطلقت 7 أعيرة نارية باتجاههما.

وأصيب رحيم نامازوف فى الظهر وهو بين الحياة والموت، بحسب المصدر الأمني.

واعتبرت الاشتراكية كارين ترافال ميشيليه رئيسة بلدية كولومييه أنه لا يمكننا استبعاد "فرضية تصفية حسابات سياسية"، لأن رحيم نامازوف "صحفى تعرض للتعذيب وأودع السجن فى بلده"، و"حصل على صفة لاجئ سياسى فى فرنسا".

وقالت ترافال ميشيليه إنه "لا علاقة لهذا الاعتداء بالاعتداءات الإرهابية التى وقعت الأسبوع الماضى فى أود (جنوب)"، وأقرت بأنها لم تكن على علم بوجود هذه الأسرة فى المدينة، أو بان نامازوف يحمل صفة لاجئ سياسى.

وأضافت ترافال ميشيليه أنه "سيعود للمحققين كشف كافة ملابسات هذه القضية".