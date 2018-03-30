أوقاف قنا: "الأمل والتفاؤل" موضوع خطبة الجمعة اليوم

قنا - هند المغربي

أكد الشيخ محمد الطراوى وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة قنا فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن خطبة الجمعة اليوم ستتناول موضوع الأمل والتفاؤل.

وأضاف الطراوى أن المديرية من خلال قيادتها تقوم بحملات تفتيش مكثفة على كافة المساجد بالمحافظة بشكل مستمر، وذلك للتأكيد والتشديد على نظافة المساجد والالتزام الكامل بالخطبة والوقت واعتلاء خطيب المسجد لإلقاء الخطبة، لافتا إلى أنه فى حالة عدم الالتزام بالقواعد يتم إلغاء ترخيص الخطيب.

وأشار الطراوى أنه فى حالة اعتلاء شخص غير الخطيب لمنبر المسجد يتم اتخاذ الضبطية القضائية ضده على الفور.

ولفت الطراوى إلى أن مديرية أوقاف قنا تمكنت من اعتماد المدرسة العلمية بمسجد ناصر بمدينة قنا وجارى اعتماد 5 مدارس أخرى على مستوى المحافظة والتى يتم من خلالها تقديم دروس فقهية وأخلاقية ودروس دينية من يوم الأحد إلى الخميس من كل أسبوع.