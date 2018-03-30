video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 30 مارس 2018 03:35 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

أوقاف قنا: "الأمل والتفاؤل" موضوع خطبة الجمعة اليوم

الجمعة، 30 مارس 2018 02:00 ص
أوقاف قنا: "الأمل والتفاؤل" موضوع خطبة الجمعة اليوم الشيخ محمد الطراوي وكيل وزارة الاوقاف بمحافظة قنا





قنا - هند المغربي
إضافة تعليق

أكد الشيخ محمد الطراوى وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة قنا فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن خطبة الجمعة اليوم ستتناول موضوع الأمل والتفاؤل. 

وأضاف الطراوى أن المديرية من خلال قيادتها تقوم بحملات تفتيش مكثفة على كافة المساجد بالمحافظة بشكل مستمر، وذلك للتأكيد والتشديد على نظافة المساجد والالتزام الكامل بالخطبة والوقت واعتلاء خطيب المسجد لإلقاء الخطبة، لافتا إلى أنه فى حالة عدم الالتزام بالقواعد يتم إلغاء ترخيص الخطيب.

وأشار الطراوى أنه فى حالة اعتلاء شخص غير الخطيب لمنبر المسجد يتم اتخاذ الضبطية القضائية ضده على الفور.

ولفت الطراوى إلى أن مديرية أوقاف قنا تمكنت من اعتماد المدرسة العلمية بمسجد ناصر بمدينة قنا وجارى اعتماد 5 مدارس أخرى على مستوى المحافظة والتى يتم من خلالها تقديم دروس فقهية وأخلاقية ودروس دينية من يوم الأحد إلى الخميس من كل أسبوع.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

أهالى مركز الوقف بقنا يشيعون جثمان شهيد قذيفة الحوثيين بالسعودية

قنا

اخبار قنا

اخبار محافظة قنا

اخبار المحافظات

اخبار مصر




لا تفوتك
القوات المسلحة تعلن قبول دفعة جديدة من خريجى الجامعات.. اعرف التفاصيل

القوات المسلحة تعلن قبول دفعة جديدة من خريجى الجامعات.. اعرف التفاصيل

الأرصاد: رياح عاصفة محملة بأتربة وأمطار رعدية بأغلب الأنحاء والصغرى 15درجة

الأرصاد: رياح عاصفة محملة بأتربة وأمطار رعدية بأغلب الأنحاء والصغرى 15درجة

صور.. مؤشرات أولية لنتائج انتخابات الرئاسة .. السيسى يتفوق بأكثر من 90% من الأصوات وموسى مصطفى ينافس الأصوات الباطلة.. نسبة المشاركة تتجاوز الـ 23 مليون صوت.. والوطنية للانتخابات تعلن النتائج الرسمية 2 أبريل

صور.. مؤشرات أولية لنتائج انتخابات الرئاسة .. السيسى يتفوق بأكثر من 90% من الأصوات وموسى مصطفى ينافس الأصوات الباطلة.. نسبة المشاركة تتجاوز الـ 23 مليون صوت.. والوطنية للانتخابات تعلن النتائج الرسمية 2 أبريل

هل يخفض البنك المركزى سعر الفائدة مجددا فى اجتماعه اليوم؟.. توقعات بخفضها 100 نقطة بعد تراجع التضخم.. ومحللون: استمرار تطبيق سياسات توسعية لتحفيز نمو الاستثمار الخاص.. والوقت الحالى هو الأمثل

هل يخفض البنك المركزى سعر الفائدة مجددا فى اجتماعه اليوم؟.. توقعات بخفضها 100 نقطة بعد تراجع التضخم.. ومحللون: استمرار تطبيق سياسات توسعية لتحفيز نمو الاستثمار الخاص.. والوقت الحالى هو الأمثل

فيديو معلوماتى.. غرامات إلقاء القمامة ورش المياه بشوارع القاهرة والجيزة

فيديو معلوماتى.. غرامات إلقاء القمامة ورش المياه بشوارع القاهرة والجيزة

الأهلي يعترف بإمكانية قطع إعارة صالح جمعة للسعودية

الأهلي يعترف بإمكانية قطع إعارة صالح جمعة للسعودية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة