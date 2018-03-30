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أهالى قرية درين بالدقهلية يطالبون بالإفراج عن "المسنة" صاحبة العمرة المزيفة

الجمعة، 30 مارس 2018 04:54 م
أهالى قرية درين بالدقهلية يطالبون بالإفراج عن "المسنة" صاحبة العمرة المزيفة الحاجه سعديه





الدقهلية - شريف الديب
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طالب أهالى قرية درين التابعة لمركز نبروة بمحافظة الدقهلية، بالإفراج عن السيدة المسنة التى ألقى القبض عليها داخل الأراضي السعودية بتهمة تهريب حبوب مخدرة، والمعروفة إعلاميا باسم "العمرة المزيفة".

وأشار أهالى القرية إلى أن الحاجة سعدية والتى تبلغ من العمر 73 سنة،  مظلومة وليس لها أى ذنب غير أنها كانت تحلم بأداء عمرة، وجاء أحد الأشخاص من مدينة نبروة وأبلغها بانها فازت بعمرة مجانية، ويوم السفر وضع لها شنطة وقال لها إن هناك أحد السعوديين سيقوم بمقابلتك بالمطار ليأخذها منك، وبعد وصولها للمطار السعودى اكتشفت السلطات أن الحقيبة بها حبوب مخدرة.

وطالب سمير، ابن شقيقة المقبوض عليها، بالإفراج عن خالته، لأنها مسنة ولاتتحمل عناء الاحتجاز، وأكد برائتها لأنها معروفه داخل قريتها وسمعتها حسنة، وطالب بتدخل السلطات المصرية بالاتفاق مع السلطات السعودية للإفراج عنها وأكد أنهم حرروا عدة بلاغات ضد الشخص المتهم وطالبوا بسرعة القبض عليه خاصة بعد القبض على شقيقته وزوجها.  

 
 

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