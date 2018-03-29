87 ألفا و288 صوتا للسيسي بلجان أبو تشت مقابل 1547 لموسى







قنا – وائل محمد

أظهرت المؤشرات الأولية لنتائج فرز اللجنة العامة بمركز أبو تشيت محافظة قنا، عن حصول المرشح عبد الفتاح السيسي على 87 ألفا و288 صوتا، فيما حصل موسى مصطفى موسى، على 1547 صوتا.

يذكر أن انتخابات رئاسة الجمهورية بدأت الإثنين 26 مارس حتى مساء أمس الأربعاء، حيث شهدت إقبالا كثيفا مع فتح اللجان، وامتدت طوابير الناخبين لمسافات طويلة وسط فرحة وسعادة من المواطنين، وتحول الماراثون الانتخابى إلى كرنفال احتفالى.

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفًا و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألفا و706 لجان فرعية تمثلها 367 لجنة عامة، بإشراف 18 ألف قاض يعاونهم 110 آلاف موظف.