85% من القراء يستبعدون نجاح جهود حماية المستهلك فى التصدى لجشع التجار

85% من القراء يستبعدون نجاح جهود حماية المستهلك فى التصدى لجشع التجارالخميس، 29 مارس 2018 07:55 ص
الاستطلاع
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فى استطلاع للرأى طرحه "اليوم السابع" على قرائه الأعزاء تحت عنوان : "هل تتوقع نجاح جهود جهاز حماية المستهلك فى التصدى لجشع التجار؟"، استبعد غالبية القراء نجاحه فى التصدى لجشعهم.
واستبعد 85% من القراء نجاح جهود جهاز حماية المستهلك فى التصدى لجشع التجار، فيما توقع 14% منهم نجاح جهوده فى التصدى لجشعهم، فى الوقت الذى أعرب فيه 1% من القراء عن عدم معرفتهم بموضوع الاستطلاع.
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