video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 29 مارس 2018 08:44 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

85% من القراء يستبعدون نجاح جهود حماية المستهلك فى التصدى لجشع التجار

الخميس، 29 مارس 2018 07:55 ص
85% من القراء يستبعدون نجاح جهود حماية المستهلك فى التصدى لجشع التجار الاستطلاع





إضافة تعليق

فى استطلاع للرأى طرحه "اليوم السابع" على قرائه الأعزاء تحت عنوان : "هل تتوقع نجاح جهود جهاز حماية المستهلك فى التصدى لجشع التجار؟"، استبعد غالبية القراء نجاحه فى التصدى لجشعهم.

 

واستبعد 85% من القراء نجاح جهود جهاز حماية المستهلك فى التصدى لجشع التجار، فيما توقع 14% منهم نجاح جهوده فى التصدى لجشعهم، فى الوقت الذى أعرب فيه 1% من القراء عن عدم معرفتهم بموضوع الاستطلاع.

 


إضافة تعليق

استطلاع اليوم السابع

جهاز حماية المستهلك

جشع التجار

التموين

السلع




لا تفوتك
أقوى رسالة من أطفال مصر للرئيس السيسى: "بنحبك جدا"

أقوى رسالة من أطفال مصر للرئيس السيسى: "بنحبك جدا"

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

بعد أيام من التحرش بطيران الإمارات.. قطر تزعم اختراق مقاتلة بحرينية مجالها الجوى.. شكوى كيدية فى مجلس الأمن ضد المنامة.. ومراقبون: محاولات يائسة لصرف النظر عن جرائم "إمارة الإرهاب" فى المنطقة

بعد أيام من التحرش بطيران الإمارات.. قطر تزعم اختراق مقاتلة بحرينية مجالها الجوى.. شكوى كيدية فى مجلس الأمن ضد المنامة.. ومراقبون: محاولات يائسة لصرف النظر عن جرائم "إمارة الإرهاب" فى المنطقة

بشائر الفوز.. مؤشرات أولية عن تقدم السيسى فى نتائج انتخابات الرئاسة 2018 بـ 9.2 مليون صوت حتى الآن.. منافسه موسى مصطفى موسى يحصل على 250 ألف صوت.. والانتهاء من 5934 لجنة فرعية واستمرار أعمال الفرز

بشائر الفوز.. مؤشرات أولية عن تقدم السيسى فى نتائج انتخابات الرئاسة 2018 بـ 9.2 مليون صوت حتى الآن.. منافسه موسى مصطفى موسى يحصل على 250 ألف صوت.. والانتهاء من 5934 لجنة فرعية واستمرار أعمال الفرز

مؤشرات أولية.. السيسى يحصد 38 ألفا و485 صوتا وموسى 2181 بلجان مطروح

مؤشرات أولية.. السيسى يحصد 38 ألفا و485 صوتا وموسى 2181 بلجان مطروح

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة