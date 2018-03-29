85% من القراء يستبعدون نجاح جهود حماية المستهلك فى التصدى لجشع التجار







فى استطلاع للرأى طرحه "اليوم السابع" على قرائه الأعزاء تحت عنوان : "هل تتوقع نجاح جهود جهاز حماية المستهلك فى التصدى لجشع التجار؟"، استبعد غالبية القراء نجاحه فى التصدى لجشعهم.

واستبعد 85% من القراء نجاح جهود جهاز حماية المستهلك فى التصدى لجشع التجار، فيما توقع 14% منهم نجاح جهوده فى التصدى لجشعهم، فى الوقت الذى أعرب فيه 1% من القراء عن عدم معرفتهم بموضوع الاستطلاع.