وزيرة الاستثمار تستعرض مراحل تأسيس الشركات بمركز خدمات المستثمرين







كتب عبد الحليم سالم - تصوير أشرف فوزى

أكدت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى أن مركز خدمات المستثمرين، الذى افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسى مؤخرا، من أحدث المراكز فى العالم وعلى أحدث طراز، جاء ذلك خلال جولة لوسائل الإعلام المصرية والعالمية فى مركز خدمات المستثمرين.

وأكدت سحر نصر أنه من المهم تغيير نظرة رجال الأعمال ومؤسسى الشركات للإجراءات التى تمت لتبسيط وتسهيل مناخ الاستثمار، وما فعلته الحكومة لتحسين المناخ وهو ما لاقى إشادة دولية، خاصة ما تم من إصلاح تشريعى.

واستعرض عدد من مسؤلى مركز الخدمات مراحل تأسيس الشركات سواء عن طريق الخدمة المميزة، أو بالإجراءات العادية وبصورة آلية كاملة، وشهد الجولة المستشار محمد عبد الوهاب نائب رئيس هيئة الاستثمار، ومالك فواز مستشار الوزيرة وعدد من قيادات الهيئة.