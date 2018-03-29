هيئة ميناء دمياط تتلقى خطابى شكر لإنقاذ راكبة مصابة بأزمة قلبية







دمياط عبده عبد البارى

تلقت هيئة ميناء دمياط، اليوم الخميس، خطابى الشكر الواردين من السفينة ( Costa Riviera )، وتوكيل (إنشكيب شيبينج سيرفس) بشأن سرعة استجابة هيئة ميناء دمياط فى دخول سفينة الركاب التى طلبت دخولها اضطرارياً، لإنقاذ راكبة مصابة بأزمة قلبية على السفينة فى وقت قياسى.

تعود تفاصيل الواقعة، عندما تلقت هيئة ميناء دمياط إشارة بوجود حالة مرضية على متن سفينة الركاب Costa Riviera، والتى تحمل علم إيطاليا لإحدى السيدات تدعى InDira Ramsamy ،مواليد عام 1955 وتحمل جنسية موريشيوس مصابة بأزمة قلبية حادة.

وفور تلقى البلاغ تم السماح للسفينة بالدخول إلى منطقة الانتظار الداخلى، وفى ذات الوقت، تم إخطار مركز العمليات وإدارة الأزمات، وتم تنفيذ خطة الإنقاذ بالتنسيق مع مختلف الإدارات المعنية بالدفع بإحدى الوحدات البحرية للقيام بعملية إنزال سريعة للراكبة بعد إتمام إجراءات توقيع الكشف المبدئى عليها من الجهات المعنية، ونقلها بواسطة الإسعاف المجهز إلى أحد المستشفيات القريبة، لتلقى العلاج.



