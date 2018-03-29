نسبة المشاركة بالوادى الجديد 58%.. والسيسى يحصد 85866 صوتا وموسى 4117

مؤشرات أولية..
نسبة المشاركة بالوادى الجديد 58%.. والسيسى يحصد 85866 صوتا وموسى 4117الخميس، 29 مارس 2018 03:48 ص
انتخابات الرئاسة
كتب محسن البديوى
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أعلن المستشار فرج صالح، رئيس محكمة الوادى الجديد الابتدائية، أن نسبة المشاركة فى الانتخابات الرئاسية بلغت 58.75%، وأن عدد الذين أدلوا بأصواتهم 99124 ناخبًا، وعدد الصحيح 89983 صوتا، والأصوات الباطلة 9141.
وأكد أن المرشح الأول "عبد الفتاح السيسى" حصل على 85866 صوتا، والمرشح الثانى موسى مصطفى موسى حصل على 4117 صوتا.
ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفًا و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألفا و706 لجان فرعية تمثلها 367 لجنة عامة، بإشراف 18 ألف قاض تقريبا يعاونهم 110 آلاف موظف.
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