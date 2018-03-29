ندوة بالجامعة البريطانية حول حروب المعلومات فى ضوء قواعد القانون الدولى







وائل ربيعى

عقدت كلية القانون بالجامعة البريطانية، ندوة علمية بعنوان (حروب المعلومات فى ضوء قواعد القانون الدولى العام) حاضر فيها العميد الدكتور أشرف محمد عبد العليم عضو هيئة التدريس بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، والدكتور محمد الجندى الإعلامى والخبير فى أمن المعلومات والجرائم الإلكترونية بالأمم المتحدة ورئيس منظمة أمن المعلومات فى مصر وعضو هيئة التدريس بالكلية.

تناولت الندوة فكرة حروب المعلومات والحروب الإلكترونية المعاصرة والتطورات التى لحقتها فى ظل الفضاء الإلكترونى المعقد كبعد جديد للعمليات العسكرية، وكيفية استخدامها فى الحروب الإلكترونية والاستخبارية بين الدول، وتحديات خضوعها للقانون الدولى للسيطرة عليها والتحكم فيها.

وأشارت الندوة إلى فكرة أجيال الحروب وتصنيفها كالجيل الرابع وغيره من أشكال الحروب وشرح كل جيل وطبيعة معاركه وتطوره بتطور الأدوات والتقنيات، كما قدمت حقائق وأرقام حول شبكات التواصل الاجتماعي، وأهم إيجابياتها وسلبياتها، كما أشارت إلى أثر شبكات التواصل الاجتماعى على الأمن القومى للدول.

من جهته تحدث العميد دكتور أشرف عبد العليم عن نشأة الانترنت والتطورات التى حلت به فى مصر، بتطوراته منذ سنة 1979 وسنة 1983، وتدخل الجيش المصرى للاستفادة من شبكة الانترنت لربط التواصل بين مراكز التحكم بقوات الدفاع الجوي.

ثم تحدث عن الواتس آب وذكر العديد من الإحصاءات الهامة وفكرة تخزين البيانات والمعلومات بداخله وقاعدة البيانات التى تخضع للتحليل من قبل منتج البرنامج (علم تعدين البيانات)، وما يمثله هذا من خطورة.

وأشار الدكتور محمد الجندى إلى مراحل وأجيال الثورات بدءا من الثورة الزراعية فالصناعية، فعصر المعلومات، مما سمى بالمجتمعات ما بعد الصناعية، ثم الثورة الصناعية الرابعة التى لم يعد فيها فروقات بين العالم المادى الملموس والفضاء الافتراضى حيث تداخل العالم الافتراضى مع العالم المادى وتمت إزالة الحدود والفروقات.

وأشار إلى المخاطر التى بدأت تتسبب فيها الثورة الصناعية الرابعة، حيث يمكن إيقاف أجهزة القلب والرعاية الصحية الحساسة بشكل كامل عن طريق التحكم فى البرمجيات التى تعمل بها هذه الأجهزة ، مما يعد تصنيفا له داخل الجريمة الإلكترونية، حيث يمكن التسبب فى إنهاء حياة العديد من البشر بهذه الطريقة.

أكد الدكتور محمد الجندى على أن الاستراتيجية الأمريكية للحروب التى أطلقت سنة 2006 تنص على أن كل شيء متصل بالفضاء الإلكترونى هو مجال وساحة لمجال الحرب.



ندوة الجامعة البريطانية (1)



ندوة الجامعة البريطانية (2)