مقتل 9 جنود وإصابة 3 آخرين فى هجوم لتنظيم القاعدة بحضرموت باليمن







عدن(أ ش أ)

أفاد مصدر عسكرى يمنى بمقتل 9 جنود من قوات النخبة الحضرمية، وإصابة 3 آخرين فى هجوم إرهابى نفذته عناصر تابعة لتنظيم القاعدة، استهدف نقطة عسكرية بمديرية حجر غرب مدينة المكلا بمحافظة حضرموت شرق اليمن.

وقال المصدر - وفقا لقناة (العربية) الإخبارية اليوم الخميس، "إن عناصر إرهابية نفذت هجوما مسلحا على نقطة العقيق بوداى حجر فى المديرية التى تحمل ذات الاسم غرب المكلا، واشتبكت لعدة ساعات مع قوات النخبة الحضرمية التابعة لللجيش الوطنى اليمني، التى تصدت للهجوم، ما أسفر عن مقتل 9 جنود وجرح 3 آخرين، بحسب إحصائية أولية".

وأشار إلى سقوط قتلى وجرحى فى صفوف الإرهابيين لكن لم يتم التحقق من عددهم حتى الآن.

وأكد مصدر طبى فى مستشفى ابن سينا الحكومى بحضر موت، وصول جثث 9 جنود من قوات النخبة الحضرمية، و3 آخرين مصابين بإصابات متوسطة.