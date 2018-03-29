video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 29 مارس 2018 10:51 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

مقتل 9 جنود وإصابة 3 آخرين فى هجوم لتنظيم القاعدة بحضرموت باليمن

الخميس، 29 مارس 2018 08:29 ص
مقتل 9 جنود وإصابة 3 آخرين فى هجوم لتنظيم القاعدة بحضرموت باليمن تنظيم القاعدة ـ صورة أرشيفية





عدن(أ ش أ)
إضافة تعليق

أفاد مصدر عسكرى يمنى بمقتل 9 جنود من قوات النخبة الحضرمية، وإصابة 3 آخرين فى هجوم إرهابى نفذته عناصر تابعة لتنظيم القاعدة، استهدف نقطة عسكرية بمديرية حجر غرب مدينة المكلا بمحافظة حضرموت شرق اليمن.

وقال المصدر - وفقا لقناة (العربية) الإخبارية اليوم الخميس، "إن عناصر إرهابية نفذت هجوما مسلحا على نقطة العقيق بوداى حجر فى المديرية التى تحمل ذات الاسم غرب المكلا، واشتبكت لعدة ساعات مع قوات النخبة الحضرمية التابعة لللجيش الوطنى اليمني، التى تصدت للهجوم، ما أسفر عن مقتل 9 جنود وجرح 3 آخرين، بحسب إحصائية أولية".

وأشار إلى سقوط قتلى وجرحى فى صفوف الإرهابيين لكن لم يتم التحقق من عددهم حتى الآن.

وأكد مصدر طبى فى مستشفى ابن سينا الحكومى بحضر موت، وصول جثث 9 جنود من قوات النخبة الحضرمية، و3 آخرين مصابين بإصابات متوسطة.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مقتل قيادى تنظيم القاعدة باليمن مبخوت الصعيرى و3 من مرافقيه فى غارة جوية

القبض على 4 من تنظيم القاعدة فى محافظة شبوة باليمن

اليمن

تنظيم القاعده

حضرموت

اخبار العرب

الجيش اليمنى

الحرب فى اليمن




لا تفوتك
أقوى رسالة من أطفال مصر للرئيس السيسى: "بنحبك جدا"

أقوى رسالة من أطفال مصر للرئيس السيسى: "بنحبك جدا"

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

بعد أيام من التحرش بطيران الإمارات.. قطر تزعم اختراق مقاتلة بحرينية مجالها الجوى.. شكوى كيدية فى مجلس الأمن ضد المنامة.. ومراقبون: محاولات يائسة لصرف النظر عن جرائم "إمارة الإرهاب" فى المنطقة

بعد أيام من التحرش بطيران الإمارات.. قطر تزعم اختراق مقاتلة بحرينية مجالها الجوى.. شكوى كيدية فى مجلس الأمن ضد المنامة.. ومراقبون: محاولات يائسة لصرف النظر عن جرائم "إمارة الإرهاب" فى المنطقة

بشائر الفوز.. مؤشرات أولية عن تقدم السيسى فى نتائج انتخابات الرئاسة 2018 بـ 9.2 مليون صوت حتى الآن.. منافسه موسى مصطفى موسى يحصل على 250 ألف صوت.. والانتهاء من 5934 لجنة فرعية واستمرار أعمال الفرز

بشائر الفوز.. مؤشرات أولية عن تقدم السيسى فى نتائج انتخابات الرئاسة 2018 بـ 9.2 مليون صوت حتى الآن.. منافسه موسى مصطفى موسى يحصل على 250 ألف صوت.. والانتهاء من 5934 لجنة فرعية واستمرار أعمال الفرز

مؤشرات أولية.. السيسى يحصد 38 ألفا و485 صوتا وموسى 2181 بلجان مطروح

مؤشرات أولية.. السيسى يحصد 38 ألفا و485 صوتا وموسى 2181 بلجان مطروح

اليوم.. انطلاق لبطولة الأفريقية للتايكوندو

اليوم.. انطلاق لبطولة الأفريقية للتايكوندو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة