مقتل وإصابة 6 عناصر من القاعدة فى غارة أمريكية على محافظة البيضاء اليمنية

مقتل وإصابة 6 عناصر من القاعدة فى غارة أمريكية على محافظة البيضاء اليمنيةالخميس، 29 مارس 2018 04:43 م
غارة جوية _ صورة أرشيفية
صنعاء أ ش أ
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لقى 3 عناصر من مسلحى تنظيم (القاعدة) الإرهابى مصرعهم، اليوم الخميس، فى غارة أمريكية لطائرة بدون طيار على محافظة البيضاء اليمنية.
وذكرت قناة (سكاى نيوز) الإخبارية، أن غارة أمريكية استهدفت عناصر تنظيم القاعدة فى محافظة البيضاء؛ ما أسفر عن مقتل 3 عناصر وإصابة 3 آخرين.
وكان مصدر عسكرى يمني، أفاد -فى وقت سابق اليوم- بمقتل 9 جنود من قوات النخبة الحضرمية وإصابة 3 آخرين فى هجوم إرهابى نفذته عناصر تابعة لتنظيم القاعدة، استهدف نقطة عسكرية بمديرية حجر غرب مدينة المكلا بمحافظة حضرموت شرق اليمن.
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