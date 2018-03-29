مقتل موظف فى الصليب الأحمر إثر انفجار بالصومال







(أ ف ب)

قتل موظف صومالى يعمل فى اللجنة الدولية للصليب الأحمر فى انفجار استهدف سيارته فى العاصمة مقديشو، حسبما اعلنت هذه الهيئة الخميس.

وذكر مركز "سايت" الأمريكى لرصد المواقع الجهادية، أن حركة الشباب أعلنت مسؤوليتها عن هجوم الأربعاء.

وقالت المنظمة الدولية فى بيان لها إنها تشعر "بالحزن الشديد لفقدان أحد موظفيها عبد الحفيظ يوسف إبراهيم فى مقديشو الذى فارق الحياة ليل الأربعاء متأثرا بجروح أصيب بها فى انفجار عبوة ناسفة بينما كان فى سيارته الخاصة مغادرا" مقر عمله.

وأضافت المنظمة أن عبد الحفيظ، وهو متزوج وله ابنتان، يعمل معها منذ خمسة أشهر.

وقالت حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة إن القتيل موظف فى البرلمان الصومالي، بحسب مركز "سايت".