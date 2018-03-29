مقتل اثنين فى انفجار سيارة مفخخة عند البوابة الشرقية لمدينة إجدابيا الليبية







كتب - أحمد جمعة

أكدت مصادر إعلامية ليبية، مساء اليوم الخميس، انفجار سيارة مفخخة عند البوابة الشرقية لمدينة إجدابيا، أسفر عن مقتل شخصين.

وتضاربت الأنباء حول جرحى التفجير الذى استهدف البوابة الشرقية التى تعد مدخل لمدينة بنغازى، فيما أشارت المصادر إلى سقوط جريح.