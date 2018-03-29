مفتى السعودية يدين الهجمات الحوثية بالصواريخ الباليستية على المملكة







الرياض (أ ش أ)

أدان مفتى عام المملكة العربية السعودية، رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، اليوم الخميس، الهجمات الحوثية بالصواريخ الباليستية على المملكة.

وقال المفتى - فى كلمته خلال برنامج أسبوعى عبر إذاعة (نداء الإسلام) من مكة المكرمة، ونقلتها وكالة الأنباء السعودية (واس)- "إن تلك الهجمات عدوان خائب وفاشل من طغمة فاسدة ليست من الإسلام فى شيء، وسيعود عدوانها بنقيض قصدها".

وأضاف: إن هذا الحدث الجلل هو عدوان إجرامى خطير من فئة ضالة مضلة ليس لها هدف سوى تنفيذ مراد أعداء الله"، مشيدا ببسالة القوات السعودية وتمكنها من إفشال تلك الهجمات.