مصر لريادة الأعمال: نشارك أصحاب المشروعات الجديدة لحمايتهم من الخسارة (صور)







كتب عبد الحليم سالم - تصوير أشرف فوزى

قال عمرو العبد المدير التنفيذى لشركة مصر لريادة الأعمال والاستثمار ، أن مفهوم ريادة الأعمال يتعلق بإنشاء شركات جديدة ومبتكرة، مما يمنحها القوة للنمو بصورة كبيرة.

وأضاف فى مؤتمر صحفى بمقر مركز فكرتك شركتك بوزارة الاستثمار ، على هامش جولة وسائل الإعلام فى مركز خدمات المستثمرين ، إننا ندعم الشباب فى تنفيذ الأفكار الهادفة من خلال توفير تمويل لها من الشركة ، ومن الجهات المشاركة معها ، مؤكدا أن هذا الأمر يتم لأول مرة فى الشرق الأوسط حيث ندخل شركاء فى المشروعات الجديدة يعنى على الربح والخسارة.

وقال إننا دخلنا فى 3 استثمارات جديدة فى التكنولوجيا المالية وفكرتك شركتك و شركة اخرى فى ريادة الأعمال مساهم فيها البنك الاوروبى.











































































































