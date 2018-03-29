مصر لريادة الأعمال: نشارك أصحاب المشروعات الجديدة لحمايتهم من الخسارة (صور)الخميس، 29 مارس 2018 12:00 م
عمرو العبد
كتب عبد الحليم سالم - تصوير أشرف فوزى
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قال عمرو العبد المدير التنفيذى لشركة مصر لريادة الأعمال والاستثمار ، أن مفهوم ريادة الأعمال يتعلق بإنشاء شركات جديدة ومبتكرة، مما يمنحها القوة للنمو بصورة كبيرة.
وأضاف فى مؤتمر صحفى بمقر مركز فكرتك شركتك بوزارة الاستثمار ، على هامش جولة وسائل الإعلام فى مركز خدمات المستثمرين ، إننا ندعم الشباب فى تنفيذ الأفكار الهادفة من خلال توفير تمويل لها من الشركة ، ومن الجهات المشاركة معها ، مؤكدا أن هذا الأمر يتم لأول مرة فى الشرق الأوسط حيث ندخل شركاء فى المشروعات الجديدة يعنى على الربح والخسارة.
وقال إننا دخلنا فى 3 استثمارات جديدة فى التكنولوجيا المالية وفكرتك شركتك و شركة اخرى فى ريادة الأعمال مساهم فيها البنك الاوروبى.
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