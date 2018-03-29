مصرع طالبة عقب إصابتها بالتسمم فى المنوفية







المنوفية - محمود شاكر

لقيت طالبة مصرعها إثر إصابتها بالتسمم عقب تناولها قرصا لحفظ القمح بقرية شبشير التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية.

تلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية إخطارا من العميد سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى يفيد باستقبال مستشفى شبين الكوم الجامعى "ر.ف.ع" 18 سنة ربة منزل مقيمة قرية شبشير دائرة المركز جثة هامدة، ادعاء تسمم.

وبالانتقال والفحص وسؤال والدها 48 سنة سائق مقيم بذات العنوان، قرر بعلمه هاتفياً بتناول كريمته قرص حفظ القمح أثناء تواجدها بالمنزل، ولم يعلل سبباً لذلك، ونفى الشبهة الجنائية.

تحرر عن الواقعة المحضر رقم 1489 إدارى مركز منوف لسنة 2018م كلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى حول الواقعة وظروفها وملابساتها.