مصرع شخص إثر انقلاب تروسيكل بطريق أسيوط الزراعى







كتب عبد الرحمن سيد

لقى شخص مصرعه فى حادث انقلاب تروسيكل بطريق أسيوط الزراعى جنوب الجيزة، ما أدى إلى توقف حركة المرور، وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث، فيما تم نقل المتوفى إلى المستشفى.

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة بلاغا من الخدمات المعينة فى طريق أسيوط الزراعى، بوقوع حادث مرورى، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.