مصادر ليبية: إطلاق سراح عميد بلدية طرابلس بعد اختطافه لعدة ساعات

مصادر ليبية: إطلاق سراح عميد بلدية طرابلس بعد اختطافه لعدة ساعاتالخميس، 29 مارس 2018 10:27 م
عميد بلدية طرابلس عقب إطلاق سراحه
كتب - أحمد جمعة
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أكدت مصادر إعلامية ليبية، إطلاق سراح عميد بلدية طرابلس المركز المهندس عبدالرؤوف بيت المال، بعد خطفه على يد مجموعة مسلحة من منزله.
وتداول نشطاء ليبيون عبر مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" صورا لعميد بلدية طرابلس رفقة عدد من عناصر الأمن الليبى عقب إطلاق سراحه.
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